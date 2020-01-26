嚴防武漢肺炎蔓延　海洋公園迪士尼今起暫停開放

為防武漢肺炎疫情失控蔓延，香港海洋公園及香港迪士尼樂園均公布，今日(26日)起暫停開放。

海洋公園表示，鑑於政府已把防疫應變級別提升至「緊急」水平，考慮到訪客及員工安全，海洋公園今起暫停開放，直至另行通告。如訪客持有於海洋公園售票處或官方網站購買之受影響日期標準門票、晚間入場門票/套票、學生門票或動物活動門票，請保留門票，作為日後由公園直接換票或退款之用。經由公園正式授權旅行社或售票平台購入之受影響門票，公園將協助提供相關換票或退票資料。

海洋公園指有關公園重新開放日期，以及換票及退票細則，將稍後於海洋公園官方網站公布，公園將緊密監察事件發展，配合政府的防疫工作及預防疾病在社區爆發之措施。

另外，迪士尼亦宣布今日起暫停開放，配合本港現時防疫措施，考慮賓客及演藝人員健康及安全，將視乎情況公布重開日期；度假區內酒店會維持運作。樂園會安排為已預訂樂園門票或度假酒店的賓客提供退款；樂園一日標準門票由購買後起計，有效期為6個月。詳情可查詢1830830。