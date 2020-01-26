市民車公廟買風車上香拜祭　冀轉走「疫情」身體健康

大年初二(26日)適逢車公誕，大批善信到沙田車公廟轉風車及拜祭許願，冀轉走「衰運」及祈福。不少市民均許下身體健康、武漢疫情遠離港人等新年願望。至於在車公廟外擺檔賣風車的負責人就表示，今年人流未有減少，反有上升趨勢，而風車的來貨價則「貴到離晒譜」，惟有加價數港元，幸好並未影響善信的消費意欲，預料生意額會較去年好。

清晨7時，約百名善信無懼寒冷風雨於車公廟外等候。開廟後市民絡繹不絕入內添香，廟內香火鼎盛、鐘鼓齊鳴響不停。於廟外售賣風車40年的李女士表示，今年風車的來貨價上漲，「總之好貴」，惟質素卻未有隨之上升。她又指，受成本上漲影響，部分風車「加價3、5蚊都有嘅」，幸好人流並未受疫情或天氣影響，與去年相若，預料生意額會較去年好。

到車公廟祈福逾廿年的杜先生指，今年購入一個中型風車及吊飾，打算放置於家中及車廂內。他又指，風車能否轉運視乎個人看法，自己則求心安理得，希望新一年身體健康、「疫情快啲過」及社會安定。

與家人到場祈福的歐小姐表示，過去十多年均會購入風車，今年父親以268港元購入一個巨型的紅色風車，紅色較為喜慶，相信風車有助轉運。她又指，新年願望一如既往是身體健康，認為「無論有無疫情都要身體健康」。

中六生凌同學與幼弟到場許願及買風車轉運，認為「寧可信其有」。他又指，新一年期望可在文憑試上奪得佳績，考入心儀的香港理工大學。