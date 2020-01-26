陳茂波轟商戶將口罩坐地起價不負責任　會全方位搜購

武漢肺炎在內地蔓延和在港發展，財政司司長陳茂波今早(26日)出席一個電台節目時表示，疫情為新春增添忐忑，指全力做好防疫、抗疫工作是當局現階段最大任務，並呼籲市民新年期間減少外出。他又批評，有商戶將口罩「坐地起價」是非常不負責任，認為他們不應該在此時為他人增加壓力，應履行社會責任，共度時艱。

陳認為，公共衞生是首要考慮，資源不會因防疫工作而受限制，會全力配合、義無反顧應對疫情。衞生署及醫管局等部門如有需要，當局會配合，採購防疫物資亦有彈性，政府亦會在全球全方位搜購口罩。

另外，新一份財政預算案將於下月發表，多個政黨提議向市民派發1萬港元，陳回應稱，全民派錢具爭議性，會考慮金額是否政府可以負擔，有人呼籲他要擇善固執，派錢亦會衍生行政費，指當局正在積極研究，稱會在多方面衡量。

陳續指，政府過去十多年都推出一次性紓困措施，中產對此有一定期望，因此會小心處理。而不同人士或團體提出增加扣稅項目，或增加免稅額等則要綜合考慮，未必可以一步到位，希望措施覆蓋面足夠廣。

陳茂波預計，今個財政年度會出現赤字，但水平不算很高，下個財政年度由於在土地及利得稅方面的收入會減少，但支出會增加，赤字會較本年度更大。國際間認為赤字預算如果不超過本地生產總值的3%，在香港即是800億港元，就可接受，但如果赤字持續會有大影響，因此要有所取捨。陳又表示在社會遇到困難、經濟下行時，政府更要「頂住」，因此無打算縮減開支，會推出逆周期措施撐中小企保就業，預計來年的赤字水平會較今年更多。

他在節目後回應傳媒提問時戴上口罩，表示由於出入公眾地方，與傳媒近距離接觸，為公共衞生安全起見，認為戴口罩對大家都好。陳再以英文回應指其健康良好，由於政府建議為公共衞生考慮，到人多地方時要戴上口罩，強調僅屬預防措施。