羅湖未要求入境者申報健康　 防疫差過內地捱轟

港府昨日(25日)宣布，政府因應武漢肺炎最新情況，將防疫應變級別由「嚴重」提升至「緊急」，其中亦會擴大內地入境人士的健康申報至所有口岸，包括碼頭、陸路及鐵路口岸。但東網記者今日(26日)到港鐵羅湖站，訪問多名入境香港的人士，他們均表示未有被要求作健康申報，亦未有被要求填寫入境申報表。

市民朱先生表示，今早從羅湖過關回港時情況一切順利，但未有人要求他們作健康申報，亦不覺得香港防疫措施有所升級，回港期間只接收到旅遊事務署派發的證件袋，提醒可以裝證件和口罩，「咁就係防疫措施？唔係啩！畀個袋你裝嘢咋喎」。他又指內地防疫情況良好，很多人都戴上口罩，相對覺得深圳較安全。

另一市民張先生一家四口到內地探親和旅遊，原定於年初四(28日)才返港，但因疫情嚴重，而內地傳出封城傳聞，擔心因此無法離開，故提早回港。他表示，今早他和家人直接坐包車到口岸，而過關回港時未有人要求他們作健康申報，估計是自己沒有發燒和生病徵狀所以未被要求申報。他續說，有需要時認為健康申報是一定要做，「健康最重要，到時就無得話麻煩唔麻煩」。

另一市民藍先生入境時亦未有被要求申報健康，認為政府防疫措施不足，「政府不嬲都咁廢」。他續指內地防疫措施較好，香港相對不算好，而內地出入境時都會量度體溫，而且多人戴口罩且有很多戴口罩的提示。

記者今日在港鐵羅湖站視察，發現不少到港人士均有戴上口罩，但港鐵站則未有太多防疫提示。