完全封關不可行　陳肇始稱考慮加強出入口管制

有見香港接連出現多宗武漢肺炎確診個案，坊間有意見希望政府封閉關口，食物及衞生局長陳肇始今(26日)出席一個電視節目表示，完全封關並不可行，但加強出入口管制工作對控制疫情，是非常重要的策略，若果任何在關口實施的措施，能夠令公共衞生及預防傳染感的工作做得更好，政府會考慮，正檢視何時做最有效及如何做。

陳指已與廣東省簽署聯防聯控協議，如果未能通過體溫監測將不能出境。陳又指，政府在防疫工作上不時和內地相關單位聯絡，在推出措施時只會考慮操作性問題，並非要顧及其感受，但稱實行涉及內地相關單位的措施時，需要雙方協調。當被問到會否倣效澳門縮短口岸通關時間，她稱措施涉及其他部門，會考慮和研究。

她續稱，在機場和高鐵站試行電子健康申報後，如沒有問題會盡快在不同陸路口岸實施，因健康申報有助追蹤緊密接觸者，但有些交通工具沒有座號無法申報，會以較易做到追蹤的交通工具優先，所以實施優次並非最高。

另外，香港口罩供應變得緊張，陳預料下周會有幾批口罩到港，政府相關小組亦會與口罩供應商保持緊密溝通，確保供應充足。被問及香港的防疫措施是否慢一步，她強調不是確診到幾多宗才做，政府自香港出現首宗確診個案以來，一直有與內地相關部門及港鐵等聯絡，已「全速進行」如何落實健康申報，強調措施需考慮成效、效率及公眾觀感。