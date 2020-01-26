口罩斷貨商戶趁火打劫抬價　議員促開名嚴懲

武漢肺炎肆虐，各區藥房早已出現口罩斷貨，農曆假期期間更一罩難求。面對口罩缺貨、翻價逾倍，政府連日來「零應對」，昨日(26日)只表示會致函國務院，希望相關單位提供所需協助。有立法會議員炮轟政府在口罩處理上束手無策，連最能夠有效防止社區爆發的口罩亦未能穩定供應，要求政府聯同消委會開名公布「趁火打劫」、「魚目混珠」的口罩供應商，阻嚇黑店。

消委會在農曆假期前視察香港藥房或藥妝店口罩售賣情況，發現價錢有天淵之別，一個N95口罩售30港元至79港元不等，而常見的普通外科口罩價錢亦可相差10多倍，有本地購物網站，一盒45個口罩竟售650港元。

立法會議員陳凱欣指，綜合其他地方處理口罩不足問題，其他地方一早已有應對方法，如澳門為居民實施撥備口罩，在指定藥房購買指定數量的口罩，但香港仍未有任何措施。

她表示香港農曆假期正值「空窗期」，港府應盡快透過世界各地經貿辦事處尋求口罩供應，如澳洲、歐美等，而非只向內地求救。另外，亦需重新盤算醫療系統口罩儲備，如果醫院有3個月儲備，可先調撥「第三個月」的部分口罩，解市民燃眉之急。

衞生服務界立法會議員李國麟亦炮轟港府管治上完全無能，「唔知政府做過啲咩」。他指出立法會早於疫症爆發前已提醒政府要有足夠口罩及防疫措施，但局長只以口號式「會加強」作回應，漠視細微措施會影響公共衞生。他指出市民經歷沙士後，一早已有防疫意識戴口罩，但依家「想戴都無得戴」，政府遲遲未能提出實際措施令市民安心。他批評政府未能控制「有人發國難財」，但質疑為何不以政府出面購買，再以成本價向市民提供，「咁樣市民都仲有個希望，依家係自求多福，你自己搞掂」。