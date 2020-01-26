1.2萬人反對改裝公屋防疫　政黨促封關減人口流動

香港接連出現多宗武漢肺炎確診個案，政府昨日(25日)宣布多項防疫措施，包括將新落成的公屋暉明邨改作緊密接觸者及醫護的住宿。新民主同盟今日(26日)年初二到政府總部外示威，批評政府公布的措施消極，並無參考其他地方從源頭防疫，如澳門縮短口岸開放時間或北京暫停省際客運，促請政府立即封關以減少人口流動。

多名北區區議員狠批特首林鄭月娥，指改裝公屋為隔離住宿的決定倉猝，連民政事務專員都是在公布的當刻方獲悉。新同盟指昨晚收集到超過1.2萬份意見，絕大部分均反對將暉明邨改作緊密接觸者的隔離中心，又提到雍盛苑和隔離中心的距離只有十數米，建議繼續用度假營作為隔離地點。

另外，就政府宣布中小學及幼稚園延長假期，新同盟指有部分回鄉度歲的家庭會因應假期延長而順延回港日期，質疑曾到內地的家庭是否有14日時間作自我隔離，擔心措施無法預防復課後疫情在校園爆發的可能性，反而會加劇疫情，建議政府封關。

有見現時市面上已出現口罩短缺問題，新同盟指17區區議會並無獨立秘書處，呼籲政府簡化口罩採購程序，並建議政府將口罩儲備派發予市民，或參考澳門做法以相宜價錢賣給市民，另外可參考限奶令限制口罩離港。此外，新同盟亦呼籲政府公布口罩庫存及懲教署每天生產的口罩數量。