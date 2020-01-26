內地再因野味致全球爆疫症　議員促立法禁捕禁賣

中國人自古有進食野味的習慣，即使歷經2003年沙士血的教訓，仍未能改變國人進食野味之俗，今次新型冠狀病毒再次因內地人進食野味的行徑引發全球爆疫症，有立法會議員批評食野味儼如野人茹毛飲血，中國應以兩次犧牲無數人命換來的教訓，盡快立法禁止捕捉、販賣及進食野味，並施以重罰，才是將病毒扼殺於萌芽階段的最有效方法。

無論是野鹿、孔雀、蝙蝠、老鼠還是果子貍，只要存在的野生動物都可成為中國人餐桌之食。中國目前並非無法例明文禁止進食野味，《中華人民共和國野生動物保護法》只禁食野生果子貍，以及不能非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴及瀕危野生動物。換言之，野味市場基本上等同是被默許存在，野味市場更遍布全國多個省市。

本身是醫生的立法會議員郭家麒表示，2003年沙士就是內地人進食果子貍引發的疫症，相隔17年，內地人仍未吸取血的教訓，竟然因為自私的口腹之欲，繼續重蹈覆轍，結果再度用人命來為貪欲「埋單」。他指禁食野生物動有多個考慮因素，除了因為這些動物一般攜帶不知名病毒，且多數亦屬瀕危，根本不能被視為食物。據他了解，香港新界地區也有走私的野生動物食用，由於是非法進口，未經檢疫，出事也無法追溯，存極大風險。

郭指中國人進食野味是極之不必要，批評是民智未開的不文明表現，「好多人以為食野味是可以補身、壯陽，但一啲科學根據都冇」！他認為野味生意之所以在國內發展蓬勃，是因為有利可圖，這些野味多屬珍貴動物，內地人多抱有進食野味是一種身份象徵，人人趨之若鶩，「中國成日話要成為強國，但同食野味行為根本係唔匹配」。

他認為中國應立即從捕捉、販賣及進食等多個層面一條龍打擊野味生意，將此等同野人茹毛飲血的風俗徹底消滅，才能從源頭將病毒扼殺於萌芽階段，否則下一個由進食野味而衍生的大疫症只會指日可待，無止境遺害全球人類。