內憂外患疫情夾擊　劉怡翔：香港經濟陷衰退

全球經濟增長動力疲弱，財經事務及庫務局長劉怡翔今(26日)發表網誌指，香港正面對內憂外患，全球經濟放緩以及一連串的社會事件，已經讓香港經濟陷入衰退。香港去年10月至12月經季節性調整的失業率為3.3%，較去年9月至11月的3.2%高，加上最近碰到武漢肺炎爆發，如果今年整體經濟持續疲弱，勞工市場在短期內將會面對更大壓力，政府會密切留意事態發展並採取適當的行動。

他又指，全球經濟增長仍然脆弱，無論是政治緊張局勢，美國與中國等貿易夥伴之間的貿易壁壘，還是由氣候相關的災難所造成的經濟損失，都為環球經濟帶來不確定性。

根據政府統計處最新公布的數據，多個環節的數據都顯示香港經濟快速下滑。香港去年第3季經濟按年收縮2.9%，是10年來首次錄得按年跌幅，亦是過去6個季度中，下跌速度最快的一季。而與消費及旅遊相關的零售、住宿及膳食服務業的失業率更達5.2%，是3年來的高位。

政府本月中公布了10項民生政策新措施，涉及投放100億港元的每年經常性開支，他形容力度不可以說是少。財政司司長現正就2020/21年度的《財政預算案》諮詢各界，即使可能出現較大赤字的預算案，仍會力保香港的公共財政持續穩健、金融穩定，為香港社會和經濟提供一個可持續發展的環境。