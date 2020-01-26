無懼武漢肺炎　5家庭28人共聚食盆菜開年

今日(26日)是大年初二，家家戶戶都會準備開年飯，寓意新一年豐衣足食。今晨9時許，在銅鑼灣鵝頸橋街市，有不少市民戴着口罩購買新鮮餸菜，除家傭外，亦有男士與伴侶一同買餸，場面溫馨。

周先生指，今日到場只是購買拜神食品，大約花費百多港元，目前買了生菜和蓮藕等食物，寓意佳偶天成。他指今晚準備了盆菜盛宴，花費約4000多港元，屆時會有5個家庭共28人，到他家中吃開年飯，又指自己因年紀漸大，煮開年飯太辛苦，故近幾年只在酒樓買盆菜慶祝開年。他續稱因應目前武漢肺炎疫情，今年沒有特意逛花市，新年期間亦不會「四圍去」，主要是到長輩家拜年。

買開年飯餸菜的吳女士指，預計花費數百港元，供丈夫、女兒和女兒的男朋友作開年飯，「起碼都要(煮)兩個鐘頭，仲要煲湯」，又預備買雞、魚和燒肉，共5道菜，指「開年都幾多嘢做」。

市民黃太花費150港元在魚檔買了1條老鼠斑，她指，會用1000至2000港元購買開年飯的餸菜，共8道菜，供9個人吃，每年都是花費相約的價錢，認為物價沒有變化。

在海味店林立的西營盤，開業近60年的老字號「裕隆號」依舊在年初二辦開年飯，是少數仍堅持與夥計一同吃開年飯的海味店，裕隆號第二代傳人吳偉鴻指，菜式數十年來不變，不增不減。

店內放置的大型大吉盆栽充滿新年氣氛，兩張大圓枱共坐16人。現場所見，菜式有「發菜蠔豉」、蓮藕、雞和燒肉等共9道菜，離遠已聞到陣陣的「餸香」，雖然不及酒家的豪華盛宴，卻充滿人情味。

吳表示不會強制員工帶口罩，目前仍屬自願性質，但身體若有不適，就一定不會讓他們上班，「會叫他去睇醫生」。吳續指，因應目前疫情，除了每天拖地，洗手間亦會2至3個小時清潔一次，「衞生就一定要加強㗎啦」。