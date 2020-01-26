$2搭車受惠調低至60歲　羅致光堅稱勞福政策無轉軚

港府早前宣布把兩元乘車優惠的受惠年齡由65歲調低至60歲，遭批評或會帶來不斷增加的財務負擔。勞工及福利局局長羅致光今(26日)於網誌承認香港正面對「高齡海嘯」，惟60至64歲人口將於2024年到達頂點後開始下降，認為有關措施不會因未來的人口高齡化而帶來不斷增加的財務承擔。羅強調港府已衡量利弊，認為當利多於弊時，政府便應考慮作出決定，不能議而不決。

羅解釋，現時有過半數60至64歲人士沒有就業，調低兩元乘車優惠的受惠年齡至60歲，有助減低他們的交通開支，可鼓勵他們就業及維持活躍的生活，對他們的身心健康有着很正面的作用，不但與「老有所為」的政策目標一致，所帶來的整體社會經濟效果，在政策上亦具成本效益。

羅表示，勞福局已於2018年年底，聯同運輸署開展有關計劃的檢討工作，預期可在今年上半年完成，當中包括公共交通類別、財務可持續性、防止濫用方法及受惠人士年齡等。

羅又指香港沒有法定退休年齡，政府亦沒有打算訂立法定退休年齡，強調不同服務有不同政策目的，而服務使用者的年歲亦可以有所不同，故不需要統一不同安老服務的年齡定義，強調有關退休年齡政策及勞福政策並無「轉軚」。