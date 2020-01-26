評估160公頃棕地建公屋　黃偉綸料短期內公布

香港土地不足問題嚴重，發展局局長黃偉綸指規劃署繼早前公布棕地現況實地調查，正優先檢視160公頃棕地，以評估哪些適合作公屋發展，有關工作已接近完成，將於短期內公布，規劃署會繼續檢視餘下290公頃棕地，目標在今年內完成。此外，發展局正探討多層大廈容納棕地作業的可行性，期望今年中可以向發展事務委員會匯報研究結果及發展路向。

黃今(26日)發表網誌指，土地開發方面於過去一年有所進展，古洞北/粉嶺北新發展區去年5月獲撥款，現正式開展首階段工程；洪水橋新發展區首期基建工程撥款申請去年12月諮詢立法會發展事務委員會，隨後會提交到工務小組審議。這兩個新發展區合共可為13萬個家庭提供居所。東涌新市鎮擴展填海工程於2017年12月底展開，今年內可移交第一批土地予房屋署，供「打樁起樓」發展公營房屋，為5萬個家庭提供居所。

至於就建議注資加強「樓宇更新大行動2.0」、「優化升降機資助計劃」及「長者維修自住物業津貼計劃」，黃指如順利獲立法會撥款，今年下半年可開始接受或處理已有申請。