華南海鮮市場暗售野味成源頭　學者促拆卸防病毒重來

武漢肺炎疫情失控爆發，被揭發為疫症源頭的武漢華南海鮮市場暗售野味，網上流傳的一張「野味價目表」更顯示該處野味種類多達逾百種。有學者批評，華南海鮮市場是今次新型冠狀病毒疫情的源頭，屬髒亂的罪惡之地，光是消毒及整頓不足夠，應釜底抽薪直接將之拆卸，徹底瓦解病毒之源，以防未熄滅的病毒死灰復燃。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，內地規管野味過於寬鬆，亦無明文禁止進食野味，成為17年前的沙士及今次武漢肺炎大爆發的元兇。他指內地執法一向雷厲風行，若果執法部門過去有全力打擊及杜絕野味，勢必不會出現如今爆疫的慘況，批評野味之害是由執法者縱容而來。

他認為武漢應盡快將這座病毒之源盡快推倒拆卸，雖只屬亡羊補牢，但一來徹底消滅病毒，二來可借此顯示執法部門打擊野味的決心。他又認為武漢高官應引咎辭職，為今次引發全球爆疫負上無可逃避的責任。

除了野味，內地亦有蓄養活家禽的風俗，導致禽流感疫症亦不時爆發。陳認為內地當局應藉今次野味害人的教訓，順便加強規管及監察蓄養活家禽情況。他指在內地一時三刻難以實行中央屠宰，光是香港亦已為中央屠宰議題爭拗多年，但內地可在將來情況許可下，技術及條件成熟之時，考慮中央集中屠宰活禽，實施「人雞分隔」，減低新型禽流感病毒誕生。