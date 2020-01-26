男演員及七旬漢涉藏彈弓斧頭　被控藏武押後訊

曾演出電影《潛行者》的健碩男演員兼「Youtuber」，以及一名七旬退休漢，早前分別被警方登門搜屋，並搜出信號彈、弓、斧頭等武器，2人同被控一項管有攻擊性武器，當中七旬翁另被控無牌管有槍械或彈藥，電影演員則另被控管有違禁武器，案件今日(26日)在西九龍法院提訊。裁判官將案押後至3月30日，在屯門法院再訊，期間七旬翁需還押監房，另一人則獲准以1萬港元保釋，需遵守不得離港令。

2名被告依次為72歲被告陳建達，他報稱為退休人士；及54歲被告陳楚高，洋名James，報稱為健身教練，據悉他亦有從事電影工作，參與動作指導及編劇，亦曾在電影《潛行者》中演出，另有在YouTube拍片講述武術知識等。

首被告被控於今年1月24日，在油麻地佐敦道50號大廈一單位，管有26個信號彈、1個發射器，彈夾內藏有12個信號彈。另外一項控罪指他同日在上址管有8把刀、82支弓箭、1把弓、3個弓架，意圖將其作非法用途使用。

次被告則被控於觀塘成業街19號一工廈單位，管有攻擊性武器，即2個斧頭、2把刀、1把武士刀、2個彈弓、3個彈弓用橡筋、2盒膠珠及1盒鋼珠。另被控於同日在上址管有3個鐵蓮花、1個雙節棍及1個手刺。

據了解，警方在2人的通話紀錄中，發現他們均疑曾與早前屯門製造「土製炸彈」案件的被告聯絡，不排除本案與該案有關。此外，據悉，次被告曾稱涉事的觀塘單位是用作工作室之用，故藏有不少拍戲用道具，工作室亦非只有他使用。