病人初次檢測結果或不明顯　專家建議病徵完全消失才准出院

澳門今再新增三宗武漢肺炎病例，當中58歲經港澳碼頭抵澳門的武漢女病人，本月23日發病求醫，首次檢測結果呈陰性，翌早兩次覆核才呈陽性，證實確診。有傳染病專家指情況並非罕見，因病毒主要集中在肺部，鼻咽樣本的敏感度有限，有機會出現「假陰性」，認為若病人持續出現相關病徵，即使化驗陰性亦不能掉以輕心，建議待病徵完全消失後才放病人離院。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，對於武漢肺炎病人的化驗結果呈陰性並不訝異，即使病人已經發病，但因為肺炎病毒主要集中在下呼吸道，尤其是肺部，上呼吸道的病毒量未必太多，在鼻咽採樣時有機會導致化驗敏感度有限，出現類似「假陰性」情況。此外，是次武漢肺炎病人病情發展緩慢，亦有機會影響化驗結果。

他說，當病人首次化驗呈陰性，但相關的武漢肺炎病徵仍然持續，反映其病情仍在發展，最安全做法，應該是等到病徵完全消失，其時化驗覆檢結果若仍呈陰性，才是準確，建議屆時才讓病人出院。他又說，今次武漢肺炎又遇上流感季節，認為病人在進行病毒測試時若檢測出患上流感，亦不能掉以輕心，病人有機會同時患流感兼武漢肺炎，宜繼續為其進行新型冠狀病毒測試。