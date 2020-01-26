議員學者倡滬粵建抗疫醫院　參考北京小湯山模式

武漢肺炎疫情一發不可收拾，當地醫院不勝負荷，出現病人在醫院外大排長龍的情況。早前有內地傳媒報道指，武漢市政府已參照沙士時期北京小湯山模式，在武漢蔡甸知音湖武漢職工療養院搭建醫院。有立法會議員及學者認為上海及廣東省等主要城市亦可參考類似模式，一旦有天災人禍可以迅速應變，安排確診病人入住接受治療，經徹底消毒後，平時亦可作夏令營等用途，避免造成丟空浪費。

立法會議員葛珮帆指內地可參考小湯山模式，預早興建抗疫醫院，提供相關設施，有備無患，「喺第一輪爆發時間就入住，唔洗驚起唔切，亦可盡早隔離病人」，避免疫情迅速擴散」。她又指在平日未有疫情爆發時，做法可參照香港度假營，供夏令營或度假村之用，避免長期丟空造成浪費及另一衞生隱患。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，內地有不少青年營及小型山莊，但最多適宜作患者隔離之用，認為如果參考北京小湯山模式，興建隔離醫院，讓確診者入住，可以盡早作好準備，為患者提供足夠設施。他建議先在上海或廣東省等城市設立，因有較多外省民工，亦是人流集中城市，一旦發生天災人禍、或較嚴重傳染病爆發時，可以即時搶救及隔離，「依家臨時起嘅可能只有帳幕，建築材料裝修好，對病人都唔好，所以盡早起定有好處」。

武漢肺炎在全國多地陸續出現確診病例，大批市民在當地醫院外排隊等候治療。據內地傳媒報道，武漢市政府已要求中建三局集團有限公司，參照SARS時期北京小湯山模式，在武漢蔡甸知音湖武漢職工療養院，6天內建設「武漢蔡甸火神山醫院」，預料醫院建築面積2.5萬平方米，可容納1000張床位。

在2003年4月，北京為有效控制SARS疫情，7天內在北京昌平區小湯山鎮，在原有小湯山醫院的基礎上，緊急建設醫院應對疫情。小湯山非典醫院建築面積達到2.5萬平方米，可容納1000張病床，並在兩個月內收治全國七分一患者。