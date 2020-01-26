師傅解籤批政府逞英豪修例　料肺炎疫情3月平息

今日(26日)大年初二為車公誕，新界鄉議局主席劉業強為香港鼠年運程求得第92號中籤，籤文為：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來從。」解曰：「家宅平平，作福加增，自身平安，婚姻成合。」針對現時香港出現武漢肺炎確診個案，車公廟場外解籤師傅稱肺炎大約在今年3月才會完結，指香港並無內地嚴重。

車公廟場外解籤師傅陳天恩指，籤文第一句「人生何在逞英豪」表示特首林鄭月娥「樣樣唔做」，但「逞英豪」修訂《逃犯條例》導致滿城風雨。他表示林鄭所作所為會有報應，但未必報在林鄭本人身上，而可能報在林鄭家人。至於修例風波，他指林鄭是第一個需要為社會事件負責，第二是律政司司長鄭若驊，其後為保安局局長李家超等。

他解釋，第二句「天理人情只要公」指上天很公道，第三句「天眼恢恢疏不漏」指政府官員一個都「走唔甩」，第四句「定然作福福來從」指在車公庇護之下，疫情將會在3月消失。

他指3月是神月、屬土，車公是地方之神，香港疫情並無內地嚴重，市民毋須害怕，而本次香港有所準備，影響應比2003年沙士低。他預料香港經濟必定衰退，政局在6至7月會再受影響。他斥林鄭等人沒有下台，其「面皮厚過萬里長城個牆」，香港人唯有祈求自保。他直言學生讀書後沒有好工作，每月薪金只有1萬多港元，呼籲可以離開就離開，香港會愈來愈淒慘。

至於沙田鄉事委員會首副主席李志麒為沙田求得的第71上籤，他指第一句解作龍入海，第二句解作虎上山，第三、四句解作有天時、地利、人和，均指沙田非常好，又指車公會平定瘟疫。

另一名場外解籤師傅李汶釗指，政府要多聽市民和專家意見，估計疫症要到夏季才結束。他指疫症對香港產生較大衝擊，加上去年持續半年的社會動蕩，香港無論民生或經濟都有影響，但不會比2003年沙士時期嚴重。

李師傅又稱，籤文指政府來年不能太強出風頭，做事要符合道德標準，要為市民利益做事才有好結果。至於籤文第二句，他稱「天眼恢恢」指車公會細心察看政府、警察和市民的作為，強出頭只會令香港環境更差。他認為政府施政有問題，才令去年社會出現巨大波動，呼籲政府來年不要太自以為是，和市民針鋒相對，硬碰硬只會帶來壞結果。