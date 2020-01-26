民主黨到政總及禮賓府請願　促林鄭封關

武漢肺炎肆虐，接連有多個內地城市宣布「封城」，一直拒絕「封關」的特區政府被指防疫不力。民主黨立法會議員胡志偉、黃碧雲今(26日)聯同十多位區議員，先由海富中心天橋遊行至政府總部東翼前地外，將請願信交給政府代表後，再決定遊行到禮賓府向特首林鄭月娥直接表達「封關」訴求。

胡志偉指林鄭堅拒封關，形容香港現時猶如「無掩雞籠」成為疫情中轉站，批評林鄭後知後覺、草菅人命，並無將香港醫護人員和市民安全放在首位。他又提到雖然林鄭昨日(25日)提出多項防疫措施，但並無封關亦無補於事，形容在北京、上海都限制入城的情況下，香港僅填寫健康申報後即可自出自入，稱由內地入境通關後到急症室診症會出現交叉感染情況。

黃碧雲則指，疫情已經蔓延全國，批評香港政府慢好多拍，指社區或已出現帶菌者，形容林鄭要為其不封關而造成可預視的社區爆發負上責任。她又指，有確診病人是由深圳北轉乘高鐵來港，指出香港必須封關。黃又稱昨日有愈十萬港人北上，擔心一旦出現疫情會重演沙士悲劇，醫療系統必定會出現爆煲情況。

屯門區議會主席陳樹英發言時一度哽咽，指屯門醫院正位處其選區，呼籲林鄭不要逼死醫護人員，要他們和香港人「攬炒」；中西區區議會主席鄭麗琼則提到，有確診武漢肺炎的患者早前曾經由上環信德中心乘船到澳門，擔心疫情會在中西區爆發。

民主黨將請願信交給政府代表後，胡志偉續指現時問題的核心是林鄭不願封關，一行人臨時決定再遊行到禮賓府表達訴求。在禮賓府正門外，民主黨人高叫口號，並要求林鄭到場接請願信，警方起初指正門不會有人接信，要求民主黨改到位於東閘的指定示威區，但遭民主黨拒絕，雙方擾攘十數分鐘後，終由警方代表接信，而民主黨一行則和平散去。