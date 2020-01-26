九巴提升應對疫情級別　車長載客必須佩戴口罩

九巴和龍運車隊已增設車廂廣播，又在LED路線顯示屏幕上展示「加強清潔抗肺炎」。

公共交通工具人流眾多，容易傳播疾病。九巴表示，即日起提升應對疫情措施，包括要求車長載客時必須佩戴口罩，每月以稀釋漂白水及消毒藥水清洗巴士冷氣濾塵網兩至四次。

另外，九巴和龍運車隊已增設車廂廣播，又在LED路線顯示屏幕上展示「加強清潔抗肺炎」的字句，提醒乘客注意個人衞生。

乘客現時可按需要，在機場、港珠澳大橋香港口岸、佐敦 (西九龍站)、落馬洲及紅磡站的巴士站，向九巴或龍運工作人員索取一個口罩自用；而多個轉車站及巴士總站的排隊位置，九巴及龍運已設有酒精消毒搓手液機供乘客和前線員工使用。

九巴和龍運的車廠以及5個出入境口岸鄰近的巴士總站，已提供非接觸式紅外線體溫計，供前線員工在自行量度體溫。

另外，因應香港迪士尼樂園暫停開放，龍運巴士3條連接迪士尼樂園的巴士路線即日起作出特別安排，來往迪士尼樂園至青馬收費廣場的R8，班次會因應實際客量情況而適當調整，而來往屯門站至迪士尼樂園R33及來往大圍站至迪士尼樂園的R42則暫停服務。