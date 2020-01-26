港疫情或「排山倒海」爆發　袁國勇稱封關效用已過

武漢肺炎疫情持續，香港的確診案例亦快速增加，香港大學醫學院微生物學講座教授袁國勇今(26日)表示，香港或有「排山倒海」的疫症即將發生，而應對新型武漢肺炎現時最難的是仍未找到野生動物的源頭、現時在香港沒有病徵的「隱形病人」、和快速測試的試劑供應緊促。對於港府應否封關，他表示不反對，但認為「宜家先嚟封關，個效用已經過晒」。他又呼籲市民勤戴口罩、多用酒精搓手液，以免疫情在社區爆發。

袁國勇表示，武漢肺炎的感染者不一定會出現明顯病徵，他表示曾有一個個案，7人家庭中6人皆染病，而其中一個小孩子更完全沒有明顯病徵，如果以此套用到香港，現在社區內「一定」已經有若干「隱形病人」。他預計已發現的確診病人只有所有染病人士的一半。另外，他發現現時的武漢肺炎患者的肺部感染如「磨砂玻璃」，照肺片很難發現，只有照磁力共振才能得悉詳細病情，惟磁力共振的成本和器材數量皆無法以高頻率讓病人使用。

另外，他透露現時快速測試試劑的供應緊促，以瑪麗醫院為例，現時只有約1000個儲備，或未能應付長時間需要，可能需要靠醫管局與供應商協調以穩定貨源。至於有醫護人員組織提出政府不封關則會發起罷工，他認為做醫生不可能「眼白白見啲病人無人醫，我覺得違反常理」，他表示無論大家的政見是甚麼，覺得政府做得好不好，但現時應該「一條心，搞掂咗件事再講其他嘢」。

問及坊間有意見認為應封閉關口，袁認為「我唔係反對，但宜家先嚟封關，個效用已經過晒」。他表示，在新年前已有數以十萬計的內地旅客到訪香港，新年後又會有數以十萬計的港人回鄉後返港，現階段很難阻截人口流動，但未來的十數日會是抗疫的關鍵。他呼籲所有市民戴口罩、多用酒精搓手液、在家中以1比99漂白水清潔，盡可能保障自己和周邊人士的健康。