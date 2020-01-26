檢疫中心安排惹爭議　衞生署重申會優先考慮徵用度假村

武漢肺炎肆虐之際，有粉嶺居民不滿政府安排未入伙公屋暉明邨作為檢疫設施，現場更有人堵路和縱火。衞生署衞生防護中心重申，在安排為沒有出現病徵的密切接觸者入住的檢疫設施時，會優先考慮徵用各個度假村。

根據現行的安排，衞生防護中心就新型冠狀病毒感染確診個案出現病徵的密切接觸者，會安排他們入院接受隔離。而沒有出現病徵及不須留院接受醫生診治的密切接觸者，中心在作出健康評估後，則會安排他們入住檢疫中心觀察14天。

衞生防護中心指出，現時麥理浩夫人度假村已啟動用作檢疫中心，並開始接收需要接受檢疫的人士，而鯉魚門公園度假村亦已經作好準備。另外，衞生署今日(26日)已安排準備保良局賽馬會北潭涌度假營作為檢疫中心，給予沒有病徵的密切接觸者作檢疫。為了應付日後隔離需要，衞生署正在聯絡其他非政府團體，以借用或徵用它們的度假村。

政府強調知悉及了解部分北區居民對可能需要徵用暉明邨的關注，相關政府部門將應邀於本星期三(29日)出席北區區議會會議進行講解及討論。在此期間，政府將暫停暉明邨相關的準備工作。