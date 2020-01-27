修例風波：武漢男旺角被私了 防暴警再放催淚彈

一名懷疑來自武漢男子遭鎅頸「私了」受傷倒地，在場人士擔心有「播毒」之虞。

【00：20】防暴警舉胡椒噴劑指向在場人士作噴射之勢，並以強光燈照向人群。

【00：10】防暴警在砵蘭街近山東街施放催淚彈驅散非法集結人士，現場一片混亂。

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2016年的農曆大年初一及初二發生的旺角暴亂案，有市民於昨日（26日）初二，在旺角一帶聚集，以紀念事件4周年。一批防暴警在亞皆老街及彌敦道戒備，觀察砵蘭街小販動向。至晚上9時許，防暴警在砵蘭街一帶舉藍旗，並截查行經人士。

據了解，朗豪坊對開砵蘭街發生懷疑「私了」事件，2名分別身穿藍色及橫間上衣的男子疑被指拍攝大頭照，遭在場人士圍毆，血流披面。防暴警及速龍小隊衝進砵蘭街，有人被當場制服，警方又一度衝入港鐵旺角站搜查。

網傳遭「私了」藍衣男子倒地位置，他疑被鎅頸受傷，並跌出一張武漢市身份證，在場人士獲悉後，大感訝異，更有人擔心被「播毒」。

警方表示，有暴徒晚上9時許於旺角彌敦道及奶路臣街交界聚集叫囂，並佔據馬路，破壞社會安寧和秩序，期間襲擊3名途經的市民及濫用私刑，警告暴徒立即停止違法行為，警方將採取執法行動。警方在旺角廣東道街市拘捕數人。及至深夜11時許，有消息指通菜街後巷亦發生襲擊事件，且有人中刀倒地昏迷。