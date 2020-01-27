修例風波：示威者堵路及縱火燒大堂　防暴暉明邨外拘11男女

警方就昨日粉嶺有集結人士堵路及縱火等破壞行為交代詳情，署理上水分區指揮官江偉峰表示，昨日（26日）由下午4時開始，有數十名群眾聚集在粉嶺暉明邨的路口以路牌、水馬、垃圾桶及雪糕筒等雜物堵路。直至傍晚6時左右，更有蒙面示威者在現場掘磚，並以磚頭鋪滿暉明路對出的馬路，令現場交通嚴重受阻。

江又稱，一直以容忍及包容態度處理當時的堵路違法行為，曾於晚上7時派出警員清理有關路障，經評估現場情況及交通影響後，清除路障的行動只截至百和路附近。惟約於晚上7時半左右，暴徒肆意破壞暉明路及華明路交界，以及粉嶺雍盛商場外的多組交通燈；與此同時，疑有暴徒更向暉明邨泰暉樓及昇暉樓的大廈大堂位置投擲汽油彈，現場冒出大量濃煙，更一度傳出爆炸聲。

由於情況急劇惡化，基於公共安全及公共秩序，警方進入暉明邨附近一帶進行驅散及拘捕行動。行動期間，防暴警曾多次作出呼籲及警告，但過程中有人由高處投擲雜物，對附近路人構成危險，故警方亦一度進入雍華閣調查。

直至昨晚約9時，警方經過多次警告，仍然有一批群眾不肯離去，警方於是在華明路一帶截停大約30多人調查，至今拘捕11人，包括9男2女，年齡介乎16歲至42歲，涉嫌非法集結、阻礙警務人員執行職務及藏有工具可作非法用途等罪行。

警方強調譴責暴徒的行為，破壞公共安全及公共秩序，被縱火的兩幢大廈接近民居，嚴重威脅附近居民安全，而消防車亦因為現場有障礙物，救援一度受阻，未能迅速到場處理火警。