兩宗懷疑個案確診　本港武漢肺炎病例增至8宗

衞生署衞生防護中心周一（27）日凌晨公布，自周日（26日）正調查3宗新增輸入的新型冠狀病毒感染確診個案。其中兩宗在周日晚傳出的懷疑個案已確診。

其中一宗新確診的個案為一名68歲女病人，過往健康良好。她居於深圳。根據病人提供的資料，她於上周六（25日）從深圳經羅湖口岸來港。她自上周二（21日）起已出現發燒及咳嗽，上周六於羅湖口岸被中心港口衞生科人員截獲並送到北區醫院入院接受隔離治療，現時情況穩定。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。這名女病人稱潛伏期內曾到武漢探望家人，沒有接觸野生動物，並沒有前往濕街市。初步調查顯示，病人獨自由深圳來港，病人丈夫居於深圳，在本港亦沒有家居接觸者。

另一新確診個案為一名64歲男病人有長期病患，他居於武漢市，是本港第3宗武漢肺炎患者（62歲女病人）的丈夫。由於他是該名62歲女病人的密切接觸者，他已於上周（24日）被安排到麥理浩夫人度假村接受檢疫。他於上周六晚出現發燒，同日轉送屯門醫院接受隔離治療，現時情況穩定。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。病人稱他於1月19日乘搭高鐵由武漢到深圳北（G1013列車），再由深圳北到達廣深港高鐵西九龍站（G6543列車）。初步調查顯示，病人與妻子來港探望女兒及女婿並入住屯門倚嶺南庭。病人的女兒及女婿沒有出現病徵，正在麥理浩夫人度假村接受隔離監測。