東方日報A1：修例逞英豪無力止暴　抗疫得把口望天打救

武漢肺炎蔓延全國，本港昨日再多一宗確診及兩宗初步確診個案，令本港確診個案或累積至八宗，加上社會動盪未平，前景堪憂，全港人人自危。適逢昨日大年初二車公誕，新界鄉議局按傳統到沙田車公廟為本港求籤，但卻求得一支九十二籤中籤。有解籤師傅表示，該支籤實為中下籤，又指特首林鄭月娥「樣樣唔做」，卻「逞英豪」修訂《逃犯條例》，弄至滿城風雨，會有「報應」，林鄭及律政司司長鄭若驊等高官均需為社會事件負責。而本港出現疫情，雖未有○三年沙士般嚴重，但亦為本港帶來衝擊，料農曆三月疫症才會消失。

鄉議局主席劉業強昨早帶領鄉紳到車公廟為本港求籤祈福，並求得第九十二籤中籤，籤文為：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來從。」解曰：「家宅平平，作福加增，自身平安，婚姻成合。」該支籤籤頭為「馬謖帶兵」，寓意紙上談兵，典故出於諸葛亮北伐，需派將駐守街亭要地，當時馬謖自告奮勇駐守。諸葛亮再三囑咐馬謖須靠山近水紮營，但馬謖違抗軍令在山頂紮營，導致被敵軍重重包圍，不戰自亂後街亭失守，諸葛亮終揮淚斬馬謖。

對於求得此籤，劉業強解籤時表示，「人生何在逞英豪」可解作政府在「逞英豪」，又指過去大半年社會撕裂，政府責無旁貸，呼籲政府施政要聽取民意，不可強行。至於「天理人情只要公」就解作社會要公道、尊重法律。被問到「天眼恢恢疏不漏」是否指執法部門，劉就稱︰「人在做、天在看，要過得自己嗰關」，政府不能單靠警力維繫社會，要多考慮民意，結合下文「定然作福福來從」寓意大家共同努力才可從谷底走出來。被問到籤文對本港疫情有何啟示，劉就稱覺得是正面的，車公是抗疫英雄，能保佑香港。

惟車公廟場外解籤師傅陳天恩指出，九十二籤為中下籤，籤頭注明「馬謖帶兵」，寓意政府所做的事都是紙上談兵。籤文提及「逞英豪」，解作林鄭「樣樣唔做」，反而修例導致滿城風雨，林鄭所作所為會有「報應」，林鄭第一個需為事件負責，其次就是鄭若驊及保安局局長李家超，強調有關官員「一個都走唔甩」。

惟本港來年經濟衰退，六至七月政局會再混亂，本港只會愈來愈悽慘，港人需自保。對於武漢肺炎疫情，陳就指，農曆三月是神月、屬土，車公又是地方之神，料疫情會在三月消失，而本港受疫情的影響會比二○○三年沙士期間低。

另一解籤師傅李汶釗亦指，本港在今次疫情所受影響不會比沙士時大，但都會對本港社會及經濟帶來衝擊。政府施政已令社會出現巨大波動，政府未來一年不能再強出風頭，亦切勿與市民針鋒相對，否則「硬碰硬」只會帶來壞結果。李又指，籤文中的「天眼恢恢」意指車公會監察政府、警察和市民的作為，重申「強出頭」只會令本港更差。

此外，沙田鄉事委員會首副主席李志麒為沙田求得第七十一上籤，籤文是「龍吟溪外水自甘，虎嘯崗中去復還；境傑風雲能際會，地靈潮漲兩相參。」解曰：「萬事亨通」。陳天恩表示，籤文第一、二句解作龍入海、虎上山；第三、四句解作有天時、地利、人和，均指沙田極好，車公將會平定疫情。

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