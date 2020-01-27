探射燈：英脫歐需果斷　日經濟增長緩

己亥豬年未過，國際關係突然一度轉趨緊張，波斯灣戰爭曾瀕臨爆發邊緣，幸好最終「有驚無險」。踏入庚子鼠年，堪輿學家亦以卦象預測其他國家運勢。其中雲文子指，受東京奧運會帶動，日本旅遊業興旺，經濟略有起色，但受中美貿易戰拖累，主要經濟支柱如製造業、銀行業及汽車產業等甚不明朗，奧運會後經濟大幅增長的機會難以達成。

另外，南韓亦受外債拖累，前景暗淡，日韓貿易戰帶來的負面影響持續，兩國保持拉鋸關係。她又預測，台灣在鼠年的運勢並未因為完成大選而穩定，對內紛爭不絕，加上天災影響，台灣在今年將會是烽煙四起，混局一場。

李丞責亦以卦象分析，英國「脫歐」之事將會有新的方案，整體似出現一股開朗的新氣象，但恐怕是「有頭威，冇尾陣」，因此英國要果斷及早解決問題才會得到成功，尤其要把握農曆正月前後的最好機會。而在俄羅斯，國內政治上有機會見到官員被迫停職，李呼籲當權者宜網開一面，才能令國家得到平穩發展。

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