探射燈：貿易談判或無寸進　華受國際輿論壓力

特朗普在鼠年有機會與其他發達經濟體加強合作，對中國施壓，以作為其選舉籌碼。

中美貿易戰持續多時，兩國在國際舞台「刀來劍往」，在鼠年關係又會如何？堪輿學家預測，今年不利貿易談判，兩國有機會暫停談判，雖然「戰況」沒有寸進，但氣氛有緩和希望。

周漢明指，首階段貿易協議正式簽署，今年將不會有重大進展，「鼠年不利貿易，唔會點傾住，傾完咗第一部分先會運作一段時間，停一年至兩年再傾過。」堪輿學家方海閱指，凶星三碧是非星飛臨正北方，正北代表北京政府，預示中國在政治上受到國際輿論壓力，要一段時間才能擺脫解決貿戰困局。但由於九紫喜慶星飛臨正西方，正西代表美國政府，喜慶星象徵喜事降臨，有和平友好之意，代表貿易戰有緩和希望。

堪輿學家雲文子以奇門遁甲推算，卦象為「驚門」臨「右弼星」，預測中國經濟增幅放緩，但在創新科技表現甚為突出，電子商務及網絡技術發展迅速。而在中美貿易戰中，美國總統特朗普將與其他發達經濟體加強合作，對中國施壓，以作為其選舉籌碼，但相信中國的國際地位仍然鞏固，美國處於下風。

另外，李丞責預測，中國發展機遇不俗，經濟上的條件交換與文化交流都能促進社會的發展。雖然外界對人民幣匯率回落呼聲不絕，惟以卦象分析，人民幣匯率能保持平穩。

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