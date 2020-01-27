探射燈：凶星太歲坐北方　武漢肺炎禍全國

堪輿學家預測武漢肺炎在內地疫情嚴重，台灣及日本等地有機會發生強烈地震，僵持的中美關係亦可能「冇偈傾」。

新型冠狀病毒肺炎疫情近日在內地武漢爆發，惹起國際關注，擔心疫情進一步擴散，堪輿學家預測，凶星三碧是非星飛臨正北方，加上太歲在北面「坐鎮」，中國的運勢有機會受影響，豬瘟、鼠疫及肺部相關的疾病隨時在國內擴散，危機處處。鼠年五行水重，要小心水災及污水相關問題。至於僵持的中美關係，在鼠年會「冇偈傾」，而人民幣在今年狀況穩健，並保持一定水平。另外，由於凶星五黃災星飛臨正東方，台灣及日本等地有機會發生強烈地震，今年前往該地要特別小心。

還未踏入鼠年，內地武漢已爆出新型冠狀病毒肺炎，情況令人憂慮。在去年11月北京爆出鼠疫，陷入「黑死病」重來的恐慌。鼠年正式到來，中國福禍如何？堪輿學家周漢明預測，太歲位處於正北面，加上凶星三碧是非星飛臨正北方，將有疾病廣泛傳播。

「有機會爆發鼠疫，而污水相關問題都多，尤其係食水問題。今年係金水年，『金』代表可能會出現霧霾，多咗人有肺癌。」周提醒，肺相關的呼吸道疾病會進一步蔓延，例如是肺炎。他預測武漢肺炎在內地疫情嚴重，尤其是北方地區及含「北」字的省市，以湖北省疫情最嚴峻，北京亦要注意，而疫情在未來半年不容樂觀。而今年內地亦有機會受水災困擾，亦可能會出現暴力抗爭事件，撞車意外時有發生。

另一名堪輿學家李丞責指，鼠年將出現日全食及日環食，在玄學角度，日全食與政治有關連，日環食則與疾病相關，其影響力要視乎該區是否可直接看見該天文現象。李分析，新曆12月15日（即農曆十一月初一）將發生日全食，在中國難以看見，故影響較小，惟在歐美國家可見該現象，故有機會影響黃金價格及股市，導致市場出現波動。在新曆6月中國及亞洲均會見到日環食，意味與肺部相關疫症爆發。另外，亦要多加提防豬瘟、牛瘟和鼠疫帶來的危機。

李丞責又為世界衞生卜卦，卦象顯示，世界多個地方正出現一些疾病，並有蔓延趨勢，疾病蔓延方法有從天而降的意思，可指由飛機或經由乘客坐飛機而傳播至各地，需留意麻疹患者及禽流感等問題。他又預測，世界天氣狀況與水有莫大關係，意味洪水、水浸、暴雨及山泥傾瀉等問題將纏繞全球，其中以美國西岸、中國西面如西藏、四川、陝西、甘肅及重慶等地尤其高危。

堪輿學家蘇民峰亦指出，流年五黃災星飛到正東，台灣、日本及美加西岸，天災、地震爆發機率會較高。除了自然災害之外，亦要小心喉嚨和氣管的病毒細菌來襲，提醒要多加注意個人衞生。

今年庚子年為四桃花年，社會相對較為和諧，惟這20年的八運西南位仍然是災難位，故西安之西南一帶如西藏、雲南及四川等，天災人禍亦恐頻仍，要小心提防。蘇補充，二黑病符飛臨東北，東北是指中國東北、日本北海道及加拿大，疾病及人禍會較多。

堪輿學家方海閱指出，鼠年立春八字為︰「庚子年、戊寅月、丁丑日、己酉時」，立春日五行屬「火」。從整體八字來看，「火」弱「土」厚，形成「身弱不得任財官」之局，預示在中美貿易戰的陰霾下，競爭力減弱，營商者「搵錢」較為困難，政府會多出扶助措施解困。

政治方面，庚子年立春為「建日」，有建立秩序之意，而今年九宮飛星之中的「七赤破軍星」入主中宮，亦稱為「入囚」，破軍星帶有肅殺之氣、賊劫之象，預示有較多的賊劫盜竊案發生，國與國之間出現威嚇和擺姿態等事件。

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