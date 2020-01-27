網民熱話：暖男幫拾車牌兼留字條　事主激讚「好窩心」

好人好事買少見少，遇到好心人要好好表揚。有網民昨日（26日）在Facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」發文，指其座駕車牌掉落在地上，獲貼心暖男幫手拾回，並寫上窩心恭賀字條。不過，部分網民反斥事主違例泊車。

事發於大年初二的屯門街頭。從事主Wing Ki Yeung上載的相片可見，一位自稱Ken Tang的有心人幫事主拾回掉在地上的車牌，放到其車頭上，更手寫便條留言道：「保管好車牌，它掉了在地上，恭喜發財」。而事主亦不忘在貼文答謝及祝福對方，「唔該晒好心人Ken Tang幫我執返車牌之餘，仲有恭賀留言，非常窩心。」並留下一堆祝賀語。

惟未知暖男有心或無意，字條右上方卻疑似寫錯日期，由原本的「26/1/2020」寫成「16/1/2019」，有人戲謔稱：「由2019年1月16日泊到依家，都冇告票一張，信唔信我1083（1823）你吖嗱！等收信啦！」亦有網民怒轟事主胡亂泊車，「喺屯門周街亂泊都敢放上嚟，畀着我就踩爆你個車牌先放上你車頂！」

網民有話說：

Dennis Ma：其實係佢撞甩咗

Cheuk Man Yan：重要簽埋名囉，正

Winson Ip：Hit and run #恭喜發財

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