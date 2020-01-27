立會議員祝東網讀者闔家平安　打工仔年年有餘

本港過去一年經歷逾七個月動盪不安，社會嚴重撕裂，黑暴令市民提心吊膽。立法會議員麥美娟和勞工界議員陸頌雄祝願《東網》讀者鼠年闔家平安，希望每個打工仔年年有餘。麥美娟形容，本港是個大家庭，希望這個家庭每一位成員都能夠活得安樂、活得平安，能夠安居樂業。麥亦笑指自己今年特別多了一個新年願望，因為站在身旁的陸頌雄太高了，所以希望自己能快高長大。

陸頌雄則祝願本港每個打工仔都能夠有穩定工作之餘，還能夠在人工上有所增長，他提到政府回應了勞工界不少訴求，例如決定延長婦女產假等，很多勞工法例都會推出及改善，希望立法會能夠恢復秩序，盡快審議並通過這些對勞工有利的法案，令勞工權益盡快得到改善，讓打工仔得到更好的保障，真正做到年年有餘。

教育界議員葉建源寫得一手好字，過往亦會寫揮春送贈予親朋好友，今年則特別祝願《東網》讀者鼠年出入平安，每一位學生都學業進步。葉不止寫傳統的中文揮春，又以英文書寫「Everything OK」揮春，望廣大市民鼠年事事順利。