發燒男嬰入聯合醫院　父瞞在內地收肺炎症醫院工作

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情不斷蔓延，各地人人自危！有傳聯合醫院新生嬰兒深切治療部及特別護理部近日接收一名發燒的男嬰，其父母初期刻意隱瞞在廣州的醫院任職，並曾經接收武漢肺炎患者。

聯合醫院事後澄清，指一名23日大、在該院出生的外籍男嬰因為發燒，於本月26日早上到聯合醫院急症室求診。由於男嬰自出生後從無離開香港，亦沒有與新型冠狀病毒確診個案有密切接觸，不符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報準則。但由於他發燒，醫護人員安排他入新生嬰兒特別護理病房內的負壓病房接受治療。

醫院續指，男嬰的父親其後向醫護人員表示，於內地一間醫院工作，該醫院曾接收新型冠狀病毒患者，但他並沒有告知急症室醫護人員。男嬰父親過去14日沒有發燒，男嬰媽媽過去數月亦沒有離港，但為審慎起見，醫護人員安排男嬰入住隔離病房，接受治療及安排新型冠狀病毒測試。醫護人員會繼續密切留意男嬰的情況，以及新生嬰兒特別護理病房其他嬰兒的情況。院方呼籲，市民應向醫護人員提供準確資料，並合作減低臨床風險。