港禁湖北客入境只靠申報　陳肇始指封關難實行

港府今(27日)開始禁止所有湖北省居民，及過去14日到過湖北省人士入境，食物及衞生局局長陳肇始今早在電台節目強調，如果旅客未有如實申報會有罰則，從湖北返港的港人雖然可以入境，但港口衞生科人員會登記有關人士電話及地址，及了解健康史，會視乎情況決定是否需隔離，政府稍後再商討執行細節。

陳指出湖北省是最主要的疫區，禁止湖北居民入境香港是第一步，並會密切監測有沒有其他省、市成為疫區。但對於外界要求「全面封關」，她質疑禁止所有內地居民進出香港是否可行，及是否能達到最佳成效。她稱早於香港未出現確診病例時，政府已將防疫應變計劃提升為「嚴重」級別，形容防疫工作是「走在疫症之前」。

她又指本周將有一批口罩運到港，政府已從東南亞國家等地尋求口罩供應。被問到會否呼籲全民戴口罩，陳指目前要先提高口罩供應量，認為如果市民有需要可戴口罩保護自己，政府已延長學校假期及取消大型活動，市民留在家中可達到減低社區傳播風險。

另外，政府計劃改裝未入伙的粉嶺公屋暉明邨，有需要時隔離緊密接觸者或作醫護人員臨時宿舍，事件激起鄰近居民反對，更有示威者昨晚設路障及掟汽油彈縱火。陳肇始今解釋，暉明邨是一個後備隔離場地，現時仍未決定是否會讓醫護或無病徵的密切接觸者入住，但強調不會接收確診病人。