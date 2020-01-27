團體赤口到禮賓府請願　轟政府防疫不力

大年初三赤口，多個政黨今早(27日)遊行到禮賓府請願，幫政府「開年」。團體抗議警方在反修例風波中的處理手法，認為是警暴，警員不應加薪；同時亦批評政府防疫不力，隱瞞疫情及拖延抗疫，要求港府立即實行邊境管制，禁止內地遊客來港，並為醫護人員提供足夠抗疫人手、裝備及資源。團體遞交請願信及2萬多名市民簽名後離開。

社會民主連線和工黨一行約20人遊行至禮賓府，他們批評政府漠視民意，工黨主席郭永健表示，政府施政無能，在處理反修例風波和抗疫上均惹民憤，政府應立即停止來往香港和內地的海陸空交通，禁止內地旅客入境，並要求過往3星期曾在湖北省逗留的人士接受14天的隔離，且對過往2星期在內地逗留的人士進行醫學監察和追蹤。郭又要求當局確保市民有足夠口罩使用，及為前線清潔工提供足夠個人保護裝置等。

職工盟亦遊行到禮賓府請願，關注抗疫人手、裝備及資源問題，酒店工會代表指有前線員工憂慮武漢旅客入住，及對執拾房間工作有憂慮，醫療工會代理吳冠君指有醫護需抽籤入隔離病房工作，面對極大壓力，促政府封關。團體認為入境申報無助阻止疫情擴散，必須盡快暫停所有內地旅客來港，並支持醫護人員罷工。