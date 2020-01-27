賀歲馬無得現場睇 馬迷斥：新年叫我去邊？

賀歲氣氛不再熱熾！沙田馬場如常在大年初三(27日)上演賀歲馬，惟因武漢肺炎疫情影響，賽馬會今日賽事不會公眾開放，只允許約8000名提前預約場內餐廳的市民入場，場外投注服務亦暫停。首場賽事於中午12時開跑，惟早上11時許，馬場內人流十分疏落，看台更是渺無人煙，絲毫不見昔日賀歲馬氣氛。逾百名市民早上抵公眾入口始知馬場不開放，多人鼓譟，指罵職員。

沙田馬場今日只有會員入口開放予已預約人士入場，馬會安排職員為入場人士量度體溫及噴消毒潔手液，大部分人均戴上口罩。場內多個設施暫停開放包括投注窗口等，現場雖放置不少賀年裝飾，惟人流太少而顯得冷清，與昔日人流爆滿的賀歲馬有天壤之別。

馬迷李先生斥馬場不開放的安排不近人情，他每年的年初三均會入場試試運氣，「冇地方去呀！出面又唔和平，又有細菌，新年叫我哋去邊度呀？」他無奈稱只能四處走走，找朋友聊天。市民羅女士帶同馬迷弟弟由九龍區坐車到火炭，步行20分鐘到達馬場公眾入口才知馬場不對外開放，對安排感不滿，「應該早啲係火車站就有廣播講」。

因應賽馬會的要求以配合沙田馬場的運作，港鐵東鐵線馬場站今日關閉，列車不停該站。