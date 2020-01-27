市民憂疫情紛紛排隊撲口罩　轟港府做得差

香港的武漢肺炎疫情不斷擴散，市面卻「一罩難求」，大部分藥房及網店的口罩存貨均售罄，市民的農曆新年「假期節目」是周圍撲買口罩，美妝店彩豐行今早(27日)稱有口罩售賣，並宣稱不加價，每人限購一盒，各大分店未開門已有幾百人排隊輪候。

彩豐行日前在社交網站宣布初三啟市會有成人及兒童口罩於廿六間分店出售，1盒50個口罩售45.9港元，標示為台灣製造。其西九龍分店早上10時半營業，9時許門外已有幾百人排隊，陳先生稱排隊近1小時仍撲不到口罩，「現場派籌，目測得頭50人能買到」。他指10時左右人龍一度過千人，他已在網上找代購買南韓或日本的口罩，但2月中才到貨，他在旺角看到有一盒50個口罩炒價達180港元，但不肯定質量是否合格。市民李女士亦撲空，只能買其他消毒用品。

其他分店亦現人龍，油塘鯉魚門廣場店的人龍堆滿商場大堂，市民杜先生指早上8時已排隊，排了2小時才買到口罩。他大罵政府無能及輕視疫情，認為應效法澳門為本地人供應口罩及限本地人購買，批評港府連最基本的口罩供應都做得差，港人只能自求多福。