政黨促政府免費派口罩　研全面封關可行性

今日(27日)大年初三「赤口」，有政黨約20人早上到政府總部請願，要求新一份財政預算案增加民生及支持中小企紓困措施。鑑於近日武漢肺炎疫情嚴重，團體要求政府預撥足夠資源，盡快全球採購口罩，並透過指定零售商定價出售，或由各區民政事務處免費派發，必要時研全面封關可行性。

立法會議員周浩鼎促請政府加大力度監督市場，不可任由囤積口罩和搓手液，又要求消費者委員會公布出售劣質口罩店舖的黑名單，解除市民的疑慮。議員鄭泳舜則擔心疫症有機會在社區爆發，建議政府舉行全港清潔大行動。議員陳克勤建議，政府可透過入境處追縱在港的武漢和湖北省旅客，主動聯絡他們，了解有多少人在港和離港日期，以及他們的身體狀況。

針對過去7個多月的社會動盪，周浩鼎指中小企承受不少經濟壓力，希望政府在新一份財政預算案能夠特事特辦推出針對性措施，包括寬減2019/20年度百分百利得稅，上限5萬港元，及將政府產業減租一半延長多6個月。而針對基層市民，周提議政府為公屋住戶代繳2個月租金，寬免2020/21年度全年差餉，以每户每季2500港元為上限。