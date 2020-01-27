天寒無阻市民拜車公　檔主嘆客買風車殺價

根據傳統，年初三(27日)「赤口」易與人爭執而忌拜年，不少市民到沙田車公廟參拜，祈求新一年平安順利。天氣驟冷，卻無阻善信到場「轉風車，行大運」，廟方指今早8時至中午12時，沙田車公廟共14,637人次進廟。廟內香火鼎盛，人潮水洩不通，場內實施人潮管制。有首次於廟外擺攤檔的商販指善信願消費，冀能順利回本；亦有擺攤多年的商人認為人流較去年疏落，料生意額跌30%。

蔡太一家四口到場祈福，新年願望是身體健康及一家平安，蔡太亦期望小朋友能開開心心，她又以70港元購買兩個開光風車來哄子女開心。來港2年經營美容生意的易太表示，往年農曆新年回重慶，今年居內地的兒子來港，他們齊到車公廟參拜，祈求新一年生意興隆，兒子學業進步及身體健康。她指近年「過得不是很好」，要來參拜求心安。

今年首次於廟外設攤檔售生宵吉祥飾物的馮先生稱今日人流明顯較昨日多，香港近期經濟轉差，故多了人來拜神祈求行運，善信出手闊綽，講價的人不多。不過，已經營十多年的風車檔主王先生指以前攤檔之間逼滿人，惟受疫情及天氣影響，今年人流減少約20%，預料生意麻麻，跌30%左右，亦有不少顧客講價，原價28港元的風車也要殺價到18元，他只能減數元。