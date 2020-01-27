暉明邨作隔離營惹反彈　葉劉倡徵用迪士尼二期用地

香港至今錄得武漢肺炎病例有8宗，政府原計劃將粉嶺未入伙的暉明邨，有需要時用作隔離緊密接觸者或作醫護人員臨時宿舍，但惹居民反彈。身兼行政會議成員的立法會議員葉劉淑儀於社交平台發文，指香港迪士尼樂園發展第二期的土地已閒置多年，希望政府可在該處興建大量組合屋作為隔離者的「臨時居所」。

葉劉指暉明邨接近民居，附近亦有學校，擔心疫情在該處擴散，後果不堪設想，對居民抱不滿與憂慮表示理解。她指運輸及房屋局局長陳帆早前大力支持以組裝合成技術興建的過渡性房屋項目，建築時間短、成本較低，事後可拆走。葉劉指政府在大嶼山竹篙灣預留60公頃填海地作為迪士尼樂園發展第二期之用，惟相關土地已閒置多年，目前肺炎情況嚴峻，建設政府與非牟利機構合作在該土地建組合屋，視乎需要給沒病徵的緊密接觸者作隔離觀察用途，同時給予有需要的醫護人員入住。

她又稱多年前大量越南船民來港，政府建船民營也曾遇上居民反對，當年其中一個方案是租船泊在岸邊作為臨時船民營，政府如今亦可借鑑，建議租用鄰近香港水域的郵輪或大型賭船作為隔離觀察的「臨時居所」。