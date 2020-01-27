湖北旅客送隔離營兼禁入賭場　違者最高囚2年

澳門接連出現武漢肺炎確診個案，當地政府今日(27日)起禁止14天內曾到湖北省的非澳門居民進入賭場。而在境內的湖北旅客若選擇繼續留在澳門，會被集中送往隔離中心管理，隔離營分別位於黑沙青年旅舍及市政署黑沙海灘培訓中心。

黑沙青年旅舍隔離營今日(27日)加強保安，有保安人員駐守，衞生局疾控中心主任林松早上到場視察。隔離營房間設有碌架床。黑沙海灘公園及黑沙海灘露營場地為隔離場地的緩衝區，已暫停開放直至另行通知。

有女子早上約11時攜同一名男童，手持行李由專車送進入隔離營，有佩戴口罩和手套的工作人員協助他們登記入住。有6名湖北旅客被送往隔離期間見傳媒在場等候後拒絕下車，並即時要求警方送出境。

博彩監察協調局則稱會嚴格執行該項批示，人員如發現有人違反規定，可按照《傳染病防治法》對違法者處最高2年徒刑，或科處最高240日罰金。局方會繼續嚴格要求各賭場在405個客人出入口及47個員工出入口為客人及員工探測體溫，以及加強在賭場的衞生及消毒工作。

博監局又稱，賭場須提供充足口罩供員工佩戴，如有員工身體不適應安排就診，並通知衞生局。