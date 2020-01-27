民間記者會批官員防疫散漫　置港人生死不顧

民間記者會今(27日)聯同區議員及醫管局員工陣線代表召開記者會，批評政府未能及時應對武漢肺炎疫症，防疫措施比2003年爆發沙士時更落後，又直斥官員態度散漫，行為如置港人生死於不顧。

民間記者會發言人批評政府沒有吸取沙士教訓，在疫情急速擴散而香港醫療系統瀕臨崩潰之時，以人道理由任由內地潛在患者繼續衝關來港，搶奪本地醫療資源。發言人認為封關旨在源頭防疫，政府遲遲拒絕封鎖邊境關口，導致更多受感染患者及隱形病人入境，進一步增加社區爆發危機。

發言人批評，政府昨日(26日)宣布14日内曾訪湖北者或居民不得入境僅屬「語言偽術」，因留意到有內地確診患者謊報病歷及旅行紀錄，質疑政府無權取得中國境內患者資料，導致根本無法追蹤隱性患者。

中西區區議員黃永志批評政府未有盡早準備防疫工作，包括確保口罩供應，做好社區清潔，設立完善通報機制等，建議政府盡快投放資源完善防疫工作。

醫管局員工陣線副主席羅先生指出，由於內地各省市均出現確診個案，直斥禁止湖北居民或曾到訪當地人士入境，仍不能有效阻截各省市帶菌者經各種方式入境。羅向港府及醫管局提出五大訴求，包括禁止旅客經由中國入境、呼籲全民戴口罩、盡快提供足夠隔離病房並暫停非緊急服務、提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護，以及嚴肅跟進病人逃走及提供失實病歷事件。

羅指出政府及醫管局若於今晚12時再不回應訴求，工會將於下月1日舉行的特別會員大會上動議發起工業行動，行動擬分為兩階段進行，首階段將於下月3日動員停止提供非緊急服務。若政府及醫管局於當晚午夜之前仍未能回應訴求，他們將動員罷工。