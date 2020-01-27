每日一片：違規掉頭攔路　躁男落車手指指

司機有時為貪快都會做出一些「偷雞」行為，若因此而阻礙交通，大部分人都要「耍冧」致歉，不過凡事都有例外。近日有網民就遇到一名躁爆司機，對方違規掉頭後阻擋其他車輛前進，事後更阻擋行車線再落車鬧人，行徑令人側目。

事發於昨日(26日)中午約2時，現場是沙田大圍田心街。相信為事主的網民Vendo Chan將片段上載於Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。片段開始，事主駕車從隆亨邨駛出田心街，期間一架在田心街行駛的黑色私家車懷疑違規掉頭，由於現場剛有的士在巴士站上落客，結果私家車在路中央停下退後「偷位」，正好阻擋事主前進。期間懷疑事主太緊貼其車，阻止其退後，對方事後竟將車打橫佔據兩條行車線，先在車廂內手指指，最後更索性落車，向着事主車輛指罵，發洩一輪後，才驅車離開。

網民看過片段後，幾乎一面倒狠評司機行徑，「想開年？」、「手車咁屎就唔好犯規，講多句都浪費時間，1083佢啦」，亦有人理性指出，「違例唔係重點，違例完仲要鬧人先係一個問題。畀個唔好意思手勢咪冇事囉！」不過有人認為事主亦有責任，「其實條片冇聲，我哋冇人知道事主講咗乜嘢，做咗咩事，同埋如果見到人倒緊車，無論佢違法同唔違法都好，隊埋去咁貼個動機係為乜呢？」