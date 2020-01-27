全國均有武漢肺炎患者　市民質疑局部封關無大用

為減低武漢肺炎感染者進入香港的機會，港府今(27日)起實施「局部封關」，除香港居民外，禁止居於湖北省、或在過去14日內曾到湖北省人士入境。有乘搭高鐵回港的港人表示，抵港後需申報有否到過湖北省，惟全中國都有感染者，認為措施並無大用；亦有乘客同意實施全面封關，認為是「很好的辦法」保障市民健康。

乘搭高鐵由福建抵港的港人蔡小姐表示，抵港後需填寫健康申報表，交代姓名、車次和是否湖北省人口，以及過去14日內曾否到過湖北省等。蔡又指，有關員在場協助測量體溫，但未有口頭詢問。蔡同意有必要實施封關，惟全中國各地都有感染者，她認為「局部封關」無甚用處，「如果要禁就全部不要來了」。她又批評申報過程混亂，「沒有任何指示就叫你填，筆也沒有」，需時15分鐘才完成，認為有點麻煩。

回鄉探親10日的港人陳女士表示，申報表需填寫過去14日內曾否到過湖北省、個人資料及病徵等，關員亦在過關時詢問陳有否到過湖北省。她指出，封關雖帶來不便，惟自己較少到內地，不太受影響。對於有指需要全面封關，陳認為暫時無此必要，指大部分人都自覺戴上口罩，並做好預防措施。

持一年簽證的內地人林女士乘搭高鐵抵港照顧3個孫兒，她同意實施局部甚至全面封關，認為每個地方都應盡力控制疫情擴散，即使會增添麻煩，「這個也是很好的辦法」來保障市民的健康。