修例風波：陰霾暫散商場人流回復　市民指欠新年氣氛

近期重開的又一城於年初三有不少人流，惟缺乏新年氣氛。(黃偉邦攝)

市民走出示威陰霾，毋懼肺炎襲港，照樣行街購物。年初三赤口忌向親友拜年，行街購物成為市民另一選擇，東網記者走訪多個曾成為示威戰場的商場，發現不少商場人頭湧湧，曾被示威者多次針對及破壞的商店更人流不斷。不過有市民認為，今年新年氣氛欠奉。

記者分別到港、九、新界的商場，其中早前遭到示威者大肆破壞及縱火的商場又一城，年初三有不少人流，有一家大細在商場內逛街，商場內仍有多條電梯尚未完成維修，部分告示牌仍以白布覆蓋，而玻璃圍欄位置，仍以白色欄杆圍封。商場欠缺新年氣氛，沒有任何農曆新年擺設，僅有少量背景音樂。至於屢次被針對的美心集團，旗下多間食肆正常營業及人流不斷，如八月花及星巴克，店內坐滿顧客。

另外，多次成為示威戰場的沙田新城市廣場亦非常熱鬧，不過商場內不少部分仍以鐵欄圍封，早前被人破壞的商店小米及喜茶等亦以木板圍封，中國銀行同樣被封。

金鐘太古廣場則仍有少許新年氣氛，設有新年擺設及播放新年音樂，不少放假的外傭在商場逗留，亦有海外遊客逛街，但商舖人流明顯冷清，水淨鵝飛，食肆只有一半位置坐滿。

城大學生陳小姐指，今年氣氛冷清，「無乜氣氛，好少人行」，形容又一城如動物園，因商場被白色欄杆包圍，冀可盡快回復正常。黎氏一家四口亦認為今年氣氛一般，更因武漢肺炎疫症而減少外出拜年及到年宵市場。林氏夫婦指，街上人少，沒有太大新年氣氛，以往較熱鬧。