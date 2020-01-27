政Whats噏：鼠年官星無力　市民自求多福

香港喺豬年經歷長達7個月嘅社會動盪，政府止暴制亂無力，黑暴打殘經濟旅遊，元氣大傷，港人都希望鼠年有個新開始，究竟鼠年運勢有冇轉機呢？今年我哋繼續邀請香港術數家協會術數師楊子東詳細分析鼠年運程。楊師傅去年準確預測香港會有刀槍之災，今年新曆2月4日「立春」將正式踏入鼠年，楊指豬年發生嘅事會延續至今年，同樣係官星不顯，政府管治能力不足，市民要自求多福。

好多人都關心政府新一年可唔可以成功止暴制亂，能否對抗疫情，楊師傅話，正月立春八字屬丁火命，睇落好似幾硬淨，但今年金土大旺，丁火呢個弱火又點頂得住呢？同去年一樣，今年官星不顯，即係代表政府管治能力不足，加上鼠年嘅「七殺」力度不足，「七殺」正正代表管治威權，管治頭耷耷，無威無勢，真係想有運行都難。

至於香港鼠年每月運勢，楊師傅話正月運氣都算幾好，但會有病毒傳染。去到二月容易有打打殺殺，情況分分鐘比去年最動盪時期更加差，就算去到三月，社會都會多摩擦、唔穩定，呼籲大家要小心。農曆四月，西南方可能會有地震，五月就比較多官場鬥爭，六月甚至仲有山火及飛機失事添！

去到農曆七月，情況會有少少反覆，大凶星位於世界嘅東北方，將會再有病毒入侵，交通意外機會都會大增，而香港同內地都喺世界嘅東北，所以大家出門玩要小心啲。踏入八月，楊指屆時已積聚咗好多怨氣，政治鬥爭將會白熱化。慶幸嘅係，好彩九月出現吉星，代表會有貴人出現，惟鬥爭仍然持續。

踏入第四季，情況又會唔會有改善呢？楊話，農曆十月會再出現零星大殺，十一月七赤入中宮，災難多發生於東面，如果想去日本玩嘅朋友要留意喇。撐到年尾十二月，依然有人喺政治上搞小動作。總括而言，楊師傅形容香港鼠年大運差，而且六親無力，冇乜人可以幫到香港，所以奉勸港人自求多福，旨意政府真係蛇都死。

班問責高官民望不斷下滑，仲要低處未算低，可見市民對班高官嘅表現好不滿，政務司司長張建宗早前仲話佢哋嘅任期踏入下半場，會做好民生嘅事喎。又睇吓佢係咪講就天下無敵，做就無能為力？