憂成播毒地點　救生員工會促關閉室內游泳池

政府日前將新型傳染病應變計劃由嚴重提升至最高的緊急級別，多個兒童遊戲室等設施由今日(27日)開始關閉。有救生員工會指出，全港多個康樂及文化事務署室內游泳池同樣容易淪為傳染病散播的要點，促請港府繼續關閉上述全數室內游泳池，同時要求康文署安排足夠的個人保護裝備予救生員，保障安全。

康文署今日起關閉全港所有體育館的兒童遊戲室、香港中央圖書館的玩具圖書館及兒童多媒體資料室、香港文化博物館內的兒童探知館及香港科學館的兒童天地，直至另行通知。該署同時暫停開放轄下兩個度假營作康樂用途，以用作檢疫中心，隔離與患者有緊密接觸的人。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮指出，目前多個康文署室內泳池因天氣及氣溫影響，長期關閉門窗，導致室內空氣對流不足，病毒和細菌容易滋生。胡希望政府別再「反應慢半拍」，指康文署轄下室內游泳池於初一至初三暫停開放，建議當局繼續關閉以上泳池。胡又提到不少泳池水不時夾雜泳客口水鼻涕等，若不幸有武漢肺炎患者，救生員對此避無可避，敦促康文署為員工提供合適的防疫裝備。