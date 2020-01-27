搭完港龍轉乘國泰航班　武漢客經港赴洛杉磯後確診新型肺炎

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜中跌出三甲的國泰航空，再有乘客確診感染武漢肺炎。今日(27日)網上有傳，一名確診感染武漢肺炎的人士於本月21日乘搭國泰航班由香港前往美國洛杉磯。國泰回覆承認事件。工會批評國泰延誤公布事件。

今日網上流傳一封聲稱是國泰向員工發出的內部電郵，指國泰收到美國疾病管制與預防中心通知，指一名確診患上武漢肺炎的乘客，於本月21日乘搭編號CX880的國泰航班，由香港前往洛杉磯，並於當地時間本月20日抵達當地。電郵指，美國當局稱坐於患者附近的其他乘客有被傳染危機，而香港衞生防護中心亦將涉及該航班的乘客及機組人員劃分為緊密接觸者及非緊密接觸者兩類來處理。

國泰回覆證實今日接獲香港及美國衞生當局通知，指該名涉事乘客證實感染與新型冠狀病毒有關的嚴重呼吸傳染病，該乘客於本月20日由武漢乘搭國泰港龍KA855航班往香港，再轉乘國泰CX880航班前往洛杉磯。國泰指，正按照衞生當局指示為兩架客機消毒，並通知相關機組人員及職員，及協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士。至於該乘客於該兩班航機的座位編號，國泰未有公布。

根據國泰空中服務員的一般執勤安排，涉事的其中一程由香港往美國航班的機組人員，可能已從美國執勤另一班航班返工，並正處於休息，假如當中有人不幸受感染，有可能增加病毒擴散機會。

國泰空中服務員工會外務副主席陳佩妍批評國泰太遲公布事件：「21號發生，拖到依家先至講。」