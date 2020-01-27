醫管局譴責病人隱瞞重要資料　促與醫護合作

武漢肺炎在港爆發，但有確診病人被指隱瞞在武漢工作。醫院管理局發言人指，近期有部分病人或病人家屬，在求診時未有如實向醫護人員透露病徵、病歷、接觸及外遊紀錄等重要資訊，甚至拒絕配合醫護人員，重申有關資訊對醫護人員診斷病人是否感染新型冠狀病毒、安排隔離和測試，以及提供合適治療均非常重要。醫管局呼籲病人在求診時，應如實向醫護人員提供有助診斷的資訊，亦應與醫護人員合作，局方譴責隱瞞重要資料的行為。

醫管局指，近期亦有病人不接受隔離安排而擅自離開醫院，有可能令傳染病散播到社區，對公共衞生構成風險。若果病人隱瞞資料或採取不合作態度，不單對病人自身的健康構成影響，亦會增加醫護人員及公眾感染傳染病的風險。

醫管局表示，中央指揮委員會今日(27日)再次召開會議，理解到前線醫護人員在治療武漢肺炎病人時面對不少壓力，決定採取措施減輕員工的壓力，當中包括繼續在不同醫院預留宿舍房間及找尋合適的臨時住宿地方，亦會發放特別租賃津貼，供有需要的醫護人員租住酒店或臨時住處，作為過渡措施。

醫管局續指，會繼續就治療新型冠狀病毒病人的人手安排、個人保護裝備存量及縮減非緊急服務等措施加強與員工溝通，並盡量減少非必要的會議及簡化內部行政程序，讓醫護人員集中為病人提供臨床服務。