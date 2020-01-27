禁令實施首日網傳湖北客被拒入境　大鬧香港口岸

港府應對武漢肺炎疫情反應「慢九怕」，直至今日（27日）凌晨才宣布禁止所有湖北省居民及任何於過去14日到過湖北省的人士入境本港。禁令推出首日，網上有傳入境處在本港口岸截獲8名懷疑湖北旅客。網上亦有片段流傳，有操普通話並戴口罩的懷疑內地人，在口岸大吵大鬧，高呼要「闖關」，又指他們是「同胞」，批評香港「太欺負人」。

今日晚上約十時有Facebook專頁流傳一則消息，指入境處於口岸截獲到8名打算入境本港的湖北人，並拒絕他們入境，打算遣返當地，但對方拒絕。

另外，網上同時流傳一段長約1分鐘的片段，顯示最少有6名旅客出現於本港口岸，當中有人手抱着幼童，所有人都戴上口罩，他們在口岸人員截停並包圍不准離開，相關人員中有人身穿全套白色的防護衣服，並戴上透明面罩，顯得嚴陣以待。被截停人士中，有一名身材高大的男子不停揮動雙手，情緒激動，並以普通話高聲大叫要「闖關」，又稱他們是「同胞」，批評香港「太欺負人」。現場有疑似口岸清潔工駐足觀察發生何時，亦被拍片者呼籲不要走得太近。

上述短片東網正向入境處了解，據悉有關方面沒有批准來自湖北的人士入境。入境處表示，從今日凌晨新入境規定實施後至今天下午5時，共有394名湖北省居民或過往14日曾到過湖北省的非本港居民被拒绝進入本港。