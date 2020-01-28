江西省新增24武漢肺炎病例　全省累計72宗

周二（28日）是農曆大年初四，惟湖北武漢肺炎疫情的擴散趨勢仍然未止。截至周一（27日）深夜，30個省區市累計報告確診病例2859宗，包括死亡病例82宗。據天津市疾控中心周二公布，該市新增一宗肺炎確診病例，全市確診病例增至共23宗。

天津最新一名患者為一名29歲、近年在武漢工作的陸姓男子，他上周二（21日）返回天津，並在上周五（22日）出現發熱，翌日到市第三中心醫院就診，最後經市專家組確診，屬輕症病例，目前已轉至海河醫院治療，生命體徵平穩。

江西省周二凌晨亦公布新增24宗武漢肺炎確診病例，全省累計72宗。

不斷更新（香港時間）︰

0318 江西省衞生健康委通報，該省新增24宗武漢肺炎確診病例，累計確診病例72宗。

0018 中國疾控中心發布《2019新型冠狀病毒態勢進展和風險評估報告》提出，病毒可能於2019年12月初，經由武漢華南海鮮批發市場某種野生動物外溢以及該市場環境污染而感染人，進而造成人傳人。目前證據提示該病毒主要的傳播途徑以呼吸道飛沫傳播和密切接觸傳播為主。

0003 天津新增1宗肺炎確診病例，確診病例增至23宗。