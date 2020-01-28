田家炳中學試卷政治不正確　校長事後僅提點教師

持續近八個月的反修例示威揭示港生對國家認同每況愈下之際，粉嶺田家炳中學竟爆出國家地區不分的通識試題風波。粉嶺田家炳中學本月初舉行考試，中二的通識科試題竟將香港及台灣稱為「國家」，有家長踢爆該校犯下「大錯」後，校方始重訂試卷，受影響的學生包括中二級一百多人。該校調查發現，錯誤是因通識科擬題時「照抄」網媒的文章，因此「一條龍」犯錯。該校雖就錯誤及疏忽致歉，但校長事後僅「嚴正提點」涉事老師，並沒任何處分。有教育界人士指涉事老師表現不專業，校方的出卷及判卷制度亦有漏洞，認為不應該把個人的政治取態灌輸到學生身上。

是次試題風波源自本月九日，田家炳中學中二通識科考試，試卷中的一題要求學生比較不同國家及地區在去年第三季的經濟表現，逾百名學生獲發的試卷，赫然把香港、新加坡、韓國和台灣合稱為「國家」，學生因而被灌輸香港、台灣是國家的觀念。

這份政治倫理嚴重出錯的試卷引起家長不滿，教育局接獲投訴後，向學校了解詳情，知道學校已即時跟進，並修正試題錯誤之處。田家炳中學事後在學校網頁更正試卷，並直認擬題的參考資料來源是網媒文章。田家炳中學校長阮邦耀回覆東網查詢時則承認事件屬疏忽，校方高度重視及跟進，「嚴正地已對該老師作出提點」，但無對其作處分。

校方又指，已重新檢視考試的審題機制，亦已就審題對相關同工作出提點和要求，期望以更嚴謹的態度擬訂考卷及審視試題。對於今次試卷的錯誤，教育局接受查詢時表示，校方已及時修正錯處，並向持份者交代有關事件，亦要求教師準確教導。

有關家長表明不接受校長的說法，質疑擬訂試卷的過程中，每一名任教該科的老師皆會審視考卷，理應所有老師皆認為試卷合理才會使用，不明白「疏忽」從何而來，質疑校方說法，甚至不排除有人故意為之。家長擔心在香港複雜的政治環境下，子女很容易被灌輸錯誤觀念。

教聯會主席黃錦良指出，若事件是疏忽所致，便反映該校老師不專業，且該校的出卷、判卷制度有漏洞，以致出現如此明顯的錯誤。相反，若該名老師是故意為之，則更為嚴重，學生或會受到老師潛移默化引導，從而在知識、價值觀和態度層面出現錯誤思想。黃強調，作為教育工作者應該嚴以律己，不應該把個人政治取態灌輸到學生身上。